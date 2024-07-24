2024-07-24 17:42:08 - المصدر: منصة إيشان

وجهت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني مجلس النواب والدوائر الحكومية كافة، باعتماد وصف “المحظور” مع اسم حزب العمال الكردستاني في جميع المخاطبات الداخلية والخارجية. ويعد هذا تطورًا ملفتًا في ملف حزب العمال الكردستاني PKK المتواجد على الأراضي العراقية، والذي يأتي بالتزامن مع العمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية لملاحقة مجاميع الحزب في شمال. الضوء الأخضر […]

ظهرت المقالة العراق والتقارب التركي.. ماذا بعد قرار “حظر” حزب العمال الكردستاني؟ أولاً على ايشان.