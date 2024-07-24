تسرب النفط والانبعاثات جراء الغارات الإسرائيلية يفاقم المخاطر البيئية في اليمن

2024-07-24 18:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

أدت الضربة الإسرائيلية على ميناء الحُديدة في غرب اليمن والتي تسببت في نشوب حريق، إلى إطلاق انبعاثات خطيرة وتسرب في الوقود، ما ضاعف التلوث المتفاقم أصلاً جراء تسربات أعقبت هجمات المسلحين الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، وفقاً لخبراء ومنظمات تعنى بالبيئة. وشنت إسرائيل السبت غارات هي الأولى تتبناها في اليمن، وأصابت منشآت تخزين الوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى نشوب حريق هائل استمر لأيام.وذكرت السلطات المحلية أن أجزاء من الميناء كانت قيد الاشتعال في وقت مبكر من الأربعاء بعد انفجار خزان نفط خلال الليل، وأظهرت صور من المكان تصاعد دخان أسود كثيف بعد أربعة أيام من الهجوم. وقال