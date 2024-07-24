مجلس النواب يقرأ قانون تقاعد الحشد الشعبي ويرفع جلسته

2024-07-24 18:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

رفع مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي. الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان أن "مجلس النواب صوت على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960"، لافتة إلى أن "المجلس صوت ايضاً على تشكيل لجنة نيابية تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي". واضافت أن "المجلس انهى القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي"، فيما اجل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959". واشارت إلى أن "المجلس اجل القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم، ورفع جلسته".