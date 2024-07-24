المندلاوي: حرصنا على سرعة إنجاز تعديل قانون الملاك هو لسد حاجة دوائر الدولة

2024-07-24 18:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، حرص المجلس على سرعة إنجاز تعديل قانون الملاك لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة. المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة ذكر في بيان أن "المندلاوي، ترأس اليوم جلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الـ 21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، كما هنأ شريحة الموظفين، بالتصويت على مشروع القانون". وقال المندلاوي خلال الجلسة، بحسب البيان إن "التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين عبر إضافة عناوين وظيفية جديدة، فضلا ًعن ضمانها لحقوق الموظف في الترفيع من خلال استمراره بنفس عنوانه الوظيفي وصولاً إلى الدرجة التي