المندلاوي يؤكد المضي بتشريع قانون الحشد الشعبي ويرفض الإساءه للمجاهدين

2024-07-24 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، المضي بتشريع قانون الخدمة للحشد الشعبي ويرفض الإساءه للمجاهدين.وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أكملنا اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، ووجهنا اللجان المعنية بالإسراع في انضاجه لأهميته في إنصاف أبطالنا المضحين، وسنبذل كل ما بوسعنا كرئاسة مجلس النواب لاستكمال خطوات تشريع هذا القانون المهم وفاءً لشهدائنا وجرحانا من أبطال معركة الانتصار على الإرهاب".وتابع: "وفي الوقت الذي نُجدد فيه عهدنا بدعم التشريعات التي تنصف أبناء شعبنا، بل ونعتبرها من أقدس واجباتنا كوننا ممثلين عنهم، فإننا نرفض وبشدة ما يصدر عن البعض من إساءة بحق من قدموا آلاف الشهداء قربانًا لتراب العراق"، مؤكدا أن "مشاريع استهداف المجاهدين ونكران دورهم وانسجامه مع ما يصدر عن قوى الإرهاب والظلام تزيدنا كسلطة تشريعية إيمانًا بضرورة المضي في إنجاز هذا القانون خدمة لشعبنا ووطننا".