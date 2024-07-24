اللجنة الامنية في نينوى: الوضع آمن ولا مخاوف على حدودنا الغربية

2024-07-24 18:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طمأنت اللجنة الامنية في نينوى، يوم الأربعاء، بأن الوضع على الحدود العراقية السورية غربي المحافظة، تحت السيطرة ولا مخاوف من تسلل سجناء قوات سوريا الديمقراطية إلى الأراضي العراقية، وذلك بالتزامن مع إصدار عفو عام عن السجناء من قبل "قسد".

وقال مصدر امني في نينوى لوكالة شفق نينوى، إن "اللجنة الامنية العليا برئاسة المحافظ عبد القادر الدخيل عقدت اليوم اجتماعاً في مبنى المحافظة حضره القادة الامنيون والعسكريون من بينهم قائد عمليات نينوى، وقائد عمليات الحشد وتشكيلات اخرى، لمناقشة الوضع الامني على الحدود العراقية السورية وتحديدا مناطق غربي نينوى، تزامناً مع إصدار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عفواً عاماً عن السجناء لديها".

وأضاف أن "جميع الحضور أكدوا أن الاوضاع تحت السيطرة ولا مخاوف من إطلاق سراح السجناء على نينوى".

من جانبه، أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى محمد الكاكائي، أن "غالبية السجناء عرب واجانب الجنسية ولا عراقيين بينهم".

وقال الكاكائي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، حضرته وكالة شفق نيوز، انه "لا مخاوف على الحدود العراقية السورية في مناطق غربي نينوى بعد اطلاق قوات سوريا الديمقراطية سراح 1561 سجيناً لديها بعد إصدار العفو العام عنهم غالبيتهم من العرب والأجانب والسوريين ولا يوجد من بينهم عراقيين".

وأوضح ان "الاوضاع الان في نينوى ليست كما كانت عليه قبل 2014 فنينوى تنعم باستقرار امني وسياسي فضلا عن الحدود لم تعد كما كانت في السابق وتشهد إجراءات أمنية مشددة ان كانت بالدوريات المشتركة للحدود والجيش والحشد والشرطة او بدعمه بالمواد اللوجستية التي آمنت الحدود بشكل كامل".

وتابع "لا يوجد أي خطر على الوضع الحالي وهناك عمليات احترازية ووضع كاميرات مراقبة وعمليات استباقية".