المندلاوي يتعهد باستكمال تشريع قانون الحشد الشعبي

2024-07-24 18:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تعهد رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندولاي، اليوم الأربعاء، (24 تموز 2024)، باستكمال تشريع قانون الحشد الشعبي.

وقال المندولاي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "اكملنا اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، ووجهنا اللجان المعنية بالإسراع في انضاجه لاهميته في إنصاف ابطالنا المضحين".

وأضاف "سنبذل كل ما بوسعنا كرئاسة مجلس النواب لاستكمال خطوات تشريع هذا القانون المهم وفاءًا لشهدائنا وجرحانا من ابطال معركة الانتصار على الارهاب".

ولفت المندلاوي الى، انه "وفي الوقت الذي نُجدد فيه عهدنا بدعم التشريعات التي تنصف ابناء شعبنا، بل ونعتبرها من اقدس واجباتنا كوننا ممثلين عنهم، فإننا نرفض وبشدة ما يصدر عن البعض من اساءة بحق من قدموا الاف الشهداء قربانًا لتراب العراق".

وأكد، ان "مشاريع استهداف المجاهدين ونكران دورهم وانسجامه مع ما يصدر عن قوى الإرهاب والظلام تزيدنا كسلطة تشريعية ايمانًا بضرورة المضي في انجاز هذا القانون خدمة لشعبنا ووطننا" وفقاً للبيان.

وكان مجلس النواب، قد أكمل خلال جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.

يشار الى ان هيئة الحشد الشعبي، أكدت في وقت سابق اليوم، رفضها للتصريحات الصادرة من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الحشد،" مشيرة الى ان "من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل ان ينصب نفسه واعظاً وناصحا للآخرين" حسب ما ورد في نص البيان.