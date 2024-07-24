مصدر يكشف تفاصيل تعرض طوزخوماتو شرق صلاح الدين

2024-07-24 18:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، (24 تموز 2024)، عن تفاصيل تعرض طوزخوماتو شرق محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، انه "وفق المعلومات الأولية، فقد تعرض اثنين من رعاة الاغنام بمنحدر منخفض في الجزء الشرقي من قضاء الطوز الى اطلاق نار مباشر ما ادى الى اصابة احدهما بساقه فيما نجا الآخر".

وأضاف، ان "الدلائل تشير الى احتمالية تورط خلايا داعش بالهجوم"، مؤكدا بان "القوات الأمنية بدأت بالانتشار وتمشيط المنحدرات القريبة من الحادث".

ولفت المصدر الى، ان "موقع الهجوم بعيد عن القرى والمناطق وكان بالعمق بمسافة 9 كم على الاقل وفق المعلومات الواردة".

وأشار الى، ان "الوضع تحت السيطرة" مؤكدا بان "هكذا هجمات تحدث بين فترة واخرى وهي تظهر وجود خلايا نائمة مختبئة في بعض المناطق النائية".