وزير العمل يعلن إطلاق خدمة الضمان الصحي لمستفيدي الحماية الاجتماعية

2024-07-24 18:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، إطلاق خدمة الضمان الصحي لأكثر من 386 ألفاً من مستفيدي الحماية الاجتماعية، وهي واحدة من أهم البرامج التي أقرتها الحكومة في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، لافتاً إلى أن الوزارة، من خلال هيئة الحماية الاجتماعية وبالتنسيق مع هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة، باشرت بشمول كل مستفيدي الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي.

وأوضح الأسدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بحضور نائب رئيس لجنة العمل النيابية حسين عرب ورئيس هيئة الضمان الصحي علي أحمد عبيد ما يأتي:

- تم شمول 386,265 فرداً من مستفيدي الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي.

- أطلقنا البحث الاجتماعي لزيارة نحو 133,765 فرداً لغرض إكمال إجراءات شمولهم بالضمان الصحي المجاني.

- سيتم نشر أسماء المشمولين على موقع الوزارة، وبإمكانهم مراجعة فروع الضمان الصحي لغرض استلام الدفاتر الصحية.

- سيتم مطلع الأسبوع المقبل نشر أسماء المرحلة الثانية من المشمولين بالضمان الصحي، والبالغ عددهم 252,500، على موقع الوزارة لغرض المراجعة لاستلام الدفاتر الصحية.

- هناك العشرات من المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية والحكومية التي تعاقدت معها هيئة الضمان الصحي، وهي بانتظار مراجعة المشمولين.

فيما يتعلق بتحديث البيان السنوي:

- عدد الأسر المستفيدة من إعانة الحماية الاجتماعية الذين قدموا البيان السنوي بلغ مليون و836 ألف أسرة.

- ندعو الأسر غير المتقدمة إلى سرعة إنجاز وتحديث البيان السنوي لغاية نهاية شهر آب المقبل.

- تأخر الأسر في تحديث البيان السنوي يتسبب بقطع الإعانة عنها.

- ندعو كل الأسر المستفيدة إلى مراجعة أقسام هيئة الحماية الاجتماعية لإكمال البيان السنوي حتى لا تُقطع الإعانة عنها.

وبشأن منحة الطلبة:

- نعلن إطلاق منحة الطلبة لأبناء مستفيدي الحماية الاجتماعية من طلبة الجامعات (البكالوريوس، والماجستير) بأثر رجعي لستة أشهر.

- تم وصول تمويل منحة التلاميذ التي تشمل طلبة (الابتدائية، والمتوسطة، والإعدادية) لشهر آذار، وستصرف مع دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر آب لما يقارب مليونين و300 ألف طالب.

- سنتابع مع وزارة المالية صرف منحة الطلبة للأشهر الخمسة المتبقية، وفي حال وصول التمويل سنعلن عن ذلك.

فيما يتعلق بخدمة "العراق هويتي":

- عدد المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية المصدرين للبطاقة الوطنية وصل إلى مليون و489 ألفاً.

- ندعو كافة المستفيدين غير المصدرين إلى مراجعة أقسام وفروع هيئة الحماية الاجتماعية لغرض إصدار البطاقة الموحدة مجاناً لرب الأسرة وأفرادها.

وفي ملف النازحين:

- أعلنّا يوم أمس أسماء العائدين من مخيمات النزوح لغرض مراجعة أقسام الحماية الاجتماعية وإكمال إجراءات البحث الاجتماعي لهم تمهيداً لشمولهم بالإعانة الاجتماعية.

- بلغ عدد النازحين الكلي الذين تم شمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية 60 ألف أسرة.

أما بشأن عقود وزارة الداخلية:

- ننوّه إلى جميع المشمولين بهذه العقود الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، والمنشورة أسماؤهم على مواقع الوزارة، بانتظار وصول رسائل نصية خلال ساعات تُبلغهم بالالتحاق بمراكز التطوع وإجراء الفحوص اللازمة قبيل المباشرة بالتطوع في وزارة الداخلية.











