انطلاق فعاليات مهرجان الصيف في السليمانية (صور)

2024-07-24 18:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/انطلقت في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الصيفبمشاركة عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والكسبة في حدائق سرجنار.

وقالت المشرفةعلى المهرجان لارا ميران، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان أقيم تحت إشرافمديرية السياحة، وجمعية الفنون الشعبية، في السليمانية بهدف توفير سوق للمنتجاتالمحلية".

وأضافت "المهرجانأقيم بمشاركة أكثر من 80 مشاركاً ومشاركة بما في هم ذوي الاحتياجات الخاصة وقد تممنحهم أماكن مخصصة لهم لعرض منتجاتهم بما يتلائم مع رغبة المتبضعين".

وبينت ميران أن "المهرجانيتضمن عرض مواد ومنتجات محلية متنوعة وبعض المشاريع الصغيرة، وسيستمر لمدة خمسةأيام من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة العاشرة ليلاً".