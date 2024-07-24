على طريقة دبي.. أشجار "محمية بالقانون" تواجه الموت في بغداد (صور)

2024-07-24 18:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشجار "محمية بالقانون" لكنها مهملةولا اهتمام بها أبداً، غير السقي المتقطع لها بالمياه، هكذا هو المشهد لعشرات أومئات الأشجار في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.

وثقت وكالة شفق نيوز، تلك الأشجار، التي وضعت عليها لوحاتصغيرة مكتوب عليها "أشجار محمية بالقانون"، وسط تناقض بين قلة التجشيربجانب الكرخ، والرصافة أيضاً.

وعلق مواطنون لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "هذهاللافتات هي استنساخ للافتات في دبي معلقة على الأشجار والفرق أن "أشجار دبيتحظى باهتمام ورعاية، والأشجار في بغداد مصيرها الموت والأمراض والإهمال والقطع".

مواطنون آخرون، أكدوا أن "بغداد تفتقد التشجير إلىنسبة كبيررة جدا خصوصاً أن الحملة الأخيرة التي تسمىُ مشاريع فك الاختناقات، شهدتقيام الجهات الرسمية باقتلاع العشرات من الأشجار في مناطق عدة من العاصمة، خصوصافي شارع أبو نواس والكرادة والدورة وغيرها من المناطق الأخرى".