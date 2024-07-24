الأرجنتين يتعادل بصعوبة مع المغرب في افتتاح أولمبياد باريس

2024-07-24 18:54:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادلالمنتخب الأرجنتيني مع نظيره المغربي بالوقت القاتل بنتيجة 2-2، يوم الأربعاء، فيافتتاح منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوطالأول بتقدم منتخب المغرب بهدف متأخر سجله سفيان رحيمي بعد عمل جماعي رائع، فيالدقيقة 45+2.

وفي الشوطالثاني احتسب حكم اللقاء السويدي ركلة جزاء للمغرب نفذها بنجاح اللاعب سفيان رحيميفي الدقيقة 50، وقلص الأرجنتين النتيجة بتسجيله هدفاً في الدقيقة 68 عن طريقالبديل سيميوني، وسجل الأرجنتين هدف التعديل في وقت قاتل بالدقيقة 90+16.

ويلعب منتخباالمغرب والأرجنتين في المجموعة الثانية بمنافسات كرة القدم (رجال) في أولمبيادباريس 2024، التي تضم أيضا منتخبي العراق وأوكرانيا.