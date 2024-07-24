خبر سار للأولمبي.. الأرجنتين تتعادل أمام المغرب

2024-07-24 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

خطف المنتخب الأولمبي الأرجنتنين، تعادلاً مثيراً من نظيره المغربي، 2-2، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024) في افتتاح مبارايات المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024.

وتقدم المغرب على الأرجنتين بنتيجة 2-1 قبل ان يخطف الأخير هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

ووضعت النتيجة، المنتخب الأولمبي العراقي أمام فرصة تحقيق الصدارة مؤقتاً للمجموعة في حال فوزه على أوكرانيا بلقاءهما الليلة في تمام الساعة الثامنة مساءً.