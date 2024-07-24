2024-07-24 19:24:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن نادي كومو الإيطالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، التعاقد مع اللاعب العراقي علي جاسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ولعب علي جاسم ضمن صفوف نادي القوة الجوية العراقي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادمًا من نادي الكهرباء، منذ فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023. ونجح علي جاسم في التألق مع فريق القوة […]

ظهرت المقالة رسمياً.. نادي كومو الإيطالي يعلن ضم علي جاسم بعقد يمتد لثلاث سنوات أولاً على ايشان.