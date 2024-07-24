2024-07-24 19:24:08 - المصدر: منصة إيشان

أعربت “الولايات المتحدة” عن قلقها إزاء التعاون المتزايد بين “، وتدريباتهما العسكرية المشتركة، واستثماراتهما الاقتصادية في “القطب الشمالي”. ووفقًا لتقرير لشبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، فإن أدى إلى إذابة الجليد في القطب الشمالي، وجعل الوصول إليه أكثر سهولة، وهو ما تسبب في حدوث تدافع جديد على الموارد والنفوذ في المنطقة. وبحسب التقرير، تعمل روسيا […]

ظهرت المقالة 2030 صيف بلا جليد.. ما علاقة القطب الشمالي بالصراع الأمريكي مع روسيا والصين؟ أولاً على ايشان.