مصافي الشمال تعلن وصول كميات الانتاج الى مستويات قياسية

2024-07-24 20:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة مصافي الشمال، الاربعاء، وصول كميات الانتاج الى مستويات قياسية خلال العام 2024. وقال مدير عام الشركة عدنان محمد، في تصريح متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، إن كميات الانتاج في شركة مصافي الشمال وصلت الى كميات لم تصل اليها حتى قبل العام 2014، أي عندما كانت المصافي تعمل بكامل طاقتها الانتاجية، اذ كانت تنتج 7 ملايين لتر يومياً من مادة البنزين. واضاف محمد أن انتاج الشركة الان وصل الى 9 ملايين لتر يومياً من مادة البنزين.