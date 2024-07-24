صندوق العراق للتنمية يباشر ببناء 400 مدرسة وافتتاح 1000 قبل نهاية العام

2024-07-24 20:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أعلن مستشار رئيس الوزراء، عدنان السراج، عن افتتاح ألف مدرسة جديدة في العراق قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن جهود دعم وزارة التربية. وأوضح أن صندوق العراق للتنمية بدأ إجراءات تنفيذ 400 مدرسة ضمن خطة تشمل بناء 4000 مدرسة بتمويل قدره تريليون دينار.

وأشار السراج إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولى اهتماماً كبيراً لدعم وزارة التربية وتلبية الحاجة المحلية من المدارس من خلال مشاريع المدارس النموذجية بموجب الاتفاقية مع الصين ومشروع رقم واحد، بالإضافة إلى صندوق العراق للتنمية. وذكر أن هناك خطة لبناء 10 آلاف مدرسة نموذجية، يتم تطويرها من قبل المستثمرين لمدة 10 إلى 15 سنة مقابل دفع الحكومة أموالاً عن كل طالب، مما يضمن استدامة تلك المدارس.

وأكد السراج أن تطوير المناهج المدرسية يجب أن يواكب التطور العالمي، مع التركيز على التعليم الرقمي باستثناء المراحل الأولى التي تحتاج إلى تعلم الكتابة. وأوضح أن هذه الجهود ستساهم في سد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية وتطوير قدرات البناء التعليمية في العراق.