انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بنحو 4 ملايين برميل

2024-07-24 20:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسجلت بيانات مخزونات النفط الأمريكية، انخفاضاً هائلاً بنحو 4 ملايين برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 2.6 ألف برميل فقط.وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض مخزونات النفط بواقع 3.741 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض بنحو 2.6 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة انخفاضًا بواقع 4.870 مليون برميل.وفي غضون ذلك، قفز خام برنت الآن بحوالي 0.8% إلى 81.60 دولار للبرميل، فيما يرتفع خام غرب تكساس بنحو 1% إلى 77.7 دولار للبرميل.المصدر: انفستنك