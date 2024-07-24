التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الأولمبي لمواجهة أوكرانيا في الأولمبياد

2024-07-24 20:12:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الأولمبي في مواجهة نظيره الأوكراني ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية.ويواجه منتخبنا الأولمبي نظيره الأوكراني في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس.التشكيلة أدناه: