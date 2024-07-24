اجتماع في بغداد لحسم أزمة تشكيل الحكومة المحلية لديالى

2024-07-24 20:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفعضو في مجلس محافظة ديالى عن كتلة "السيادة"، يوم الأربعاء، أن اجتماعاًسيُعقد في العاصمة بغداد لحسم أزمة تشكيل المحلية للمحافظة.

وقال عضو المجلسفارس مزاحم، لوكالة شفق نيوز، إن "استعدادات تجري لعقد جلسة مساء اليوم فيفندق الرشيد ببغداد، لتشكيل الحكومة المحلية لمحافظة ديالى".

ورجح مزاحم أن"تكون جلسة اليوم حاسمة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المحافظة منذ أكثر من سبعةأشهر".

ويشهد مجلسمحافظة ديالى انسداداً سياسياً عرقل تشكيل الحكومة المحلية، وعلى الرغم من عقدالمجلس عدة جلسات لاختيار المحافظ ورئيس المجلس ونوابهما، إلا أنها لم تفضي إلىنتيجة، وبقيت الأمور معلقة لعدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق يخرج بالمحافظة منهذه الأزمة، على الرغم من مضي سبعة أشهر على إعلان النتائج النهائية لانتخاباتمجالس المحافظات التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر 2023، وحسم المحافظات الأخرىأمرها وتشكيل حكوماتها باستثناء محافظتي ديالى وكركوك.