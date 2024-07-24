الأولمبي المصري يستهل مشاوره في باريس بتعادل سلبي مع الدومينيكان

2024-07-24 20:12:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادلمنتخب مصر الأولمبي سلباً مع منافسه الدومينيكان، مساء اليوم الأربعاء، فيالمباراة التي جمعتهما على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024،ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كل من إسبانيا وأوزباكستان.

وبهذه النتيجةيتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبي مصر والدومينيكان فيالمركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستانالمجموعة بدون نقاط.