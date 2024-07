دراسة جديدة: تحفيز الدماغ كهربائيا قد يعالج شراهة الأكل

2024-07-24 20:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: كشفت دراسة حديثة أنه يمكن علاج الشراهة في الأكل من خلال التحفيز الكهربائي للدماغ، حسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تلقوا هذا النوع من العلاج، انخفضت لديهم نوبات الشراهة عند تناول الطعام من متوسط حوالي 20 مرة في الشهر إلى ست مرات في الشهر خلال...

