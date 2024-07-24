انخفاض مخزونات النفط الأميركية بنحو 4 ملايين برميل

2024-07-24 20:24:08 - المصدر: قناة الثامنة

سجلت بيانات مخزونات النفط الأميركية، انخفاضاً هائلاً بنحو 4 ملايين برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 2.6 ألف برميل فقط. وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن انخفاض مخزونات النفط بواقع 3.741 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض بنحو 2.6 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة انخفاضًا بواقع 4.870 مليون برميل. وفي غضون ذلك، قفز خام برنت بحوالي 0.8% إلى 81.60 دولار للبرميل، فيما يرتفع خام غرب تكساس بنحو 1% إلى 77.7 دولار للبرميل.