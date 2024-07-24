المندلاوي يؤكد المضي بتشريع قانون الحشد الشعبي ويرفض الإساءة له

2024-07-24 20:24:08 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي الأربعاء، المضي بتشريع قانون الخدمة للحشد الشعبي، رافضا في الوقت ذاته الإساءة لهيئة الحشد الشعبي . وقال المندلاوي في بيان، ان مجلس النوا العراقي أكمل اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، وأنه وجهة اللجان المعنية بالإسراع في انضاجه لأهميته في إنصاف منتسبي الحشد. وأضاف بحسب البيان، أنه سيبذل كل ما في وسعه كرئاسة مجلس النواب لاستكمال خطوات تشريع هذا القانون وفاءً "لشهداء وجرحى معركة الانتصار على الإرهاب". ورفض المندلاوي ما يصدر من إساءة بحق الحشد الشعبي، مؤكدا أن مشاريع استهداف الحشد ونكران دورهم يزيدهم كسلطة تشريعية بضرورة المضي في