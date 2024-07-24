ألمانيا تحظر جمعية إسلامية للاشتباه بصلاتها بحزب الله اللبناني وإيران

2024-07-24 20:24:08 - المصدر: قناة الثامنة

حظرت الحكومة الألمانية الأربعاء، "المركز الإسلامي في هامبورغ" وهو جمعية تدير مسجدا في المدينة الألمانية، وكانت محور تحقيق منذ أشهر عدة للاشتباه بدعمها حزب الله اللبناني وصلاتها بإيران. وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن تحقيقاتها أظهرت أن المركز الذي يقدم نفسه كجمعية دينية من دون أجندة سياسية، هو عكس ما يدّعي. موضحة أنها "حظرت المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في كل ألمانيا لأنه منظمة إسلامية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور"، على حد قولها. ويشتبه في أن المركز ينشر دعاية معادية للسامية، وهو أمر تسعى ألمانيا لوضع حد له بعد ازدياد معاداة السامية في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة التي جاءت