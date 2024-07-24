نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع مستشار رئيس الوزراء السبل الكفيلة للنهوض بواقع التعليم

2024-07-24 21:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله أحمد ومستشار رئيس الوزراء حامد خلف، اليوم الأربعاء، السبل الكفيلة للنهوض بواقع التعليم.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله أحمد، استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم الأربعاء مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي للجنة العليا لتطوير التعليم في العراق حامد خلف، بحضور النائب نهلة قادر الأفندي من لجنة التعليم العالي النيابية".وأضاف انه "جرى بحث ومناقشة السبل الكفيلة للنهوض بواقع التعليم وإدخال الطرق الحديثة للتدريس وتحديث المناهج لجميع المراحل الدراسية".وأشار عبد الله إلى "أهمية استمرار الدعم للمبادرات الرامية من أجل تطوير الكوادر التعليمية وإرسال البعثات الدراسية إلى الجامعات الرصينة ومعالجة المعوقات التي تواجه أبناءنا الطلبة".