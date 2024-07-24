خلال 6 أشهر.. مستشفى الرمادي التعليمي يحصي أعداد مراجعيه والخدمات المقدمة

2024-07-24 21:36:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت إدارة مستشفى الرمادي التعليمي بمحافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، إحصائية بأعداد المراجعين والراقدين والفحوصات الطبية والعمليات الجراحية التي تم إجراؤها في المستشفى خلال النصف الأول من العام الحالي.وذكر مدير المستشفى الدكتور إياد عراك مخلف في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع )، أن "عدد مراجعي الاستشارية في المستشفى خلال النصف الأول من هذا العام تجاوز الــ 100 ألف مراجع، وعدد المرضى الذين قصدوا قسم الطوارئ منهم بلغ أكثر من 68 ألف مريض".وأضاف مخلف، أن "عدد المرضى الراقدين في المستشفى تجاوز الــ 11 ألف راقد"، مبينا، أن "عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها في المستشفى تجاوز العشرة آلاف عملية جراحية صنفت بين كبرى وفوق الكبرى إضافة للعمليات الصغرى والعمليات الناظورية والعمليات التي أجريت بواسطة المجهر".وأشار إلى، أن "عدد الفحوصات المختبرية بلغ أكثر من 700 ألف فحص مختبري، فيما بلغت فحوصات المفراس الحلزوني أكثر من 11 ألف فحص، وبلغ عدد فحوصات الرنين المغناطيسي نحو 10 آلاف فحص"، منبها، أن "عدد فحوصات الأشعة السينية تجاوز الــ 57000 فحص".ولفت مخلف إلى، أن "فحوصات السونار تجاوز عددها 10 آلاف فحص"، مؤكدا، "استمرار المستشفى بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين".