وزير الدفاع: سنؤطر العلاقة مع واشنطن وفق القانون والدستور العراقي

2024-07-24 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية ستؤطر علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق القانون والدستور.وقال العباسي خلال جولة الحوار الثانية في تصريح صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة العراقية ستؤطر علاقتها مع الولايات المتحدة الامريكية وفق القانون والدستور العراقي"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني حريص على خلق استدامة بين وزارتي الدفاع العراقية والأمريكية".ومن جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "الحوار الحالي القائم بين العراق والولايات المتحدة مبني على زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى واشنطن".وأضاف، أن "الولايات المتحدة تقدر التضحيات التي قدمتها القوات الأمنية العراقية".