تهريب خام يضاهي "سرقة القرن".. عملية "نفط الشمال" تنذر محافظات عدة

2024-07-24 22:18:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر فيشركة نفط الشمال، يوم الأربعاء، عن طبيعة العملية التي طالت خمسة موظفين بتهمةالتلاعب بعدادات النفط الخام، فيما أشار إلى أنها قد تطال مواقع أخرى.

وقال المصدر، لوكالة شفقنيوز، إن "العملية الامنية التي نفذت أمس واعتقل على إثرها خمسة موظفين منداخل - شركة نفط الشمال - من قبل قوة قادمة من بغداد، وبالتعاون مع الأمن الوطنيفي محافظة كركوك، كانت بتهمة التلاعب بالعدادات بين نفط الشمال وشركة كار".

وأوضح المصدر، أن"الموظفين الخمسة الذين اعتقلوا هم بدرجة مسؤولي شعب، ويجري التحقيق معهمبقضية التلاعب والفساد بالشركة"، مبيناً أن "الفساد والتلاعب قد يصللملايين الدولارات، والتحقيقات قد تثبت وجود متورطين كبار".

وبحسب المصدر، فإنالتحقيق بقضية التلاعب هذه، قد يطال مواقع ومحافظات أخرى تشوبها تهم تهريب النفط"،لافتاً إلى أن "العملية الحالية تضاهي سرقة الأمانات الضريبية لمصرف الرافدينالمعروفة بـ(سرقة القرن)".