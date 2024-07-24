2024-07-24 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، 2-1 على نظيره الأوكراني، مساء اليوم الأربعاء، (24 تموز 2024) في مستهل مشواره بأولمبياد باريس.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في المباراة التي جرت على ملعب ليون في فرنسا ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

وتقدمت أوكرانيا في الشوط الثاني ليدرك أيمن حسين نجم الاولمبي التعادل من ضربة جزاء بينما سجل اللاعب علي جاسم الهدف الثاني والفوز للعراق.



