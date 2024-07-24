نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة تربوي كوردي بارز

2024-07-24 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعربرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، عن تعازيه بوفاةالمربي الكوردي البارز فؤاد حميد ذا النون.

وقال بارزاني فيلرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز "أتقدم بأحر التعازي إلى عائلة المربيالكوردستاني البارز الأستاذ فؤاد حميد ذا النون، وأسأل الله أن يتغمد روحه بواسعرحمته".

وأضاف "لقدأمضى الراحل عمره في خدمة قطاع التعليم وفي واجباته التعليمية والإدارية والمهنيةكافة، خدم مجال التعليم بإخلاص".