2024-07-24 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتمديرية آسايش السليمانية في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتقال عددمن المجاميع والعصابات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش في حدود الإقليم، مشيرة إلى أنمن بين المعتقلين أمراء وقادة ميدانيون وإرهابيون خطرون.

وجاء في بيانللمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن المديرية العامة لعمليات الآسايش تحصلت علىمعلومات استخبارية دقيقة بشأن عدد من المجاميع والعصابات الإرهابية التابعة لتنظيمداعش الإرهابي تفيد بأنهم في طور تنظيم أنفسهم والتخطيط للقيام بالعديد منالعمليات الإرهابية واغتيال عدد من القادة والضباط الكبار في القوات الأمنية.

ولفت إلى أنهبعد المتابعة المستمرة والتحقيق الميداني الدقيق والجهود الحثيثة تمكنت قوات الآسايشمن الحصول على الأدلة الدقيقة بشأن صحة تلك المعلومات والتأكد من جميع المتهمينالمشتبه بهم.

وأشار البيان إلىأنه بعد المراقبة الدقيقة لعدة أيام والتأكد من نواياهم وخططهم الإرهابية التياستعدوا لهما من أجل استهداف أمن الإقليم، وبعد استحصال موافقة قاضي تحقيق الآسايشتم وضع خطة محكمة لاعتقالهم.

وبين أنه في أربعحملات ناجحة تمكنت قوات عمليات الآسايش في أيام 3 تموز/ يوليو الجاري وما بعدهوبالتعاون مع مديرية آسايش شهرزور تم اعتقال 11 إرهابيا في محافظتي حلبجةوالسليمانية وسجن إصلاح الكبار في السليمانية وكرميان وجمجمال.

ونوه البيان إلىأن المتهمين من ضمنهم ثلاثة أمراء خطرون جداً وهم كل من (دياري سعدي- الأميرالميداني لحلبجة وشهرزور) و(إكرام خالد المكنى بالحاج إكرام وهو أمير ومشرف على إرسالالإرهابيين إلى الخارج) و(شيركو عبد الله – الأمير الأمني) و8 إرهابيين آخرين وهمكل من (و. س) و(ع. و) و(ئ. س) و(و. ئ) و(ز. ئ) و(س. م) و(ب. ف) و(دانا عثمان).

وتابع أنه بعدالتحقيق الدقيق أقرّ الإرهابيون بأنهم خططوا لاغتيال عدد من القادة والعسكريينوكبار ضباط القوات الأمنية والإدارية وتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في مدنالإقليم.

وأضاف البيان أنهبعد المزيد من المتابعة تم التوصل إلى أن الإرهابي الهارب إلى بريطانيا (بلالمحمود) المكنى بـ(ياخي- المتمرد) كانت له صلة بهذه المحموعة إذ تم توجيهه لنشرالفكر المتطرف والإرهابي لما يسمى بـ"الدولة الإسلامية".