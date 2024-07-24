المركزي التركي يعيد 5 مليارات دولار للسعودية

2024-07-24 23:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن البنك المركزي التركي الاتفاق مع السعودية على تسوية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار أودعتها المملكة في تركيا العام الماضي. وذكر البنك في بيان، اليوم الأربعاء، ان التسوية تتيح للمركزي التركي تخفيض التزاماته الخارجية. ويمثل سداد هذه الوديعة علامة فارقة إضافية للسلطة النقدية التركية، وسط سعيها لإصلاح الميزانية العمومية، بعد سنوات من التدخل في سوق صرف العملة، ما أدى لانخفاض احتياطي "المركزي" من النقد الأجنبي. وكانت التزامات البنك المركزي التركي بالعملات الأجنبية قد تجاوزت 60 مليار دولار، غير أنه استطاع عكس هذا الاتجاه بعد تخليه عن السياسات النقدية غير التقليدية العام الماضي، وما أعقب ذلك من سلسلة زيادات في أسعار