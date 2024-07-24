2024-07-24 23:06:08 - المصدر: منصة إيشان

صدر بيان مشترك من العراق وأمريكا، بشأن المفاوضات التي تجريها وزارة الدفاع العراقية مع نظيرتها الأمريكية في واشنطن، وتحدث عن بيان سيصدر يحدد مستقبل التحالف الدولي في العراق. وجاء في البيان المشترك الذي ورد لـ “إيشان”، أن “وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع العراقية قادتا الحوار الثاني للتعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في واشنطن […]

ظهرت المقالة بيان عراقي – أمريكي بشأن مستقبل التحالف الدولي في العراق أولاً على ايشان.