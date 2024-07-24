خطة "هجينة" لتطويره.. طرح مطار بغداد الدولي الى الاستثمار

2024-07-24 23:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، اليوم الأربعاء، (24 تموز 2024)، عن طرح مطار بغداد الدولي الى الاستثمار.

وقال الأسدي في تصريح متلفز" تابعته "بغداد اليوم"، انه "تم طرح مطار بغداد للاستثمار"، مبينا ان "المطار يتكون من 3 اقسام يتم تطوير وتأهيل كل قسم وافتتاحه ومن ثم الانتقال للقسم الآخر".

وأوضح، ان "الخطة تشمل تطوير مطار بغداد واضافة محطات جديدة وتوسعته وهي خطة (هجينة) بين التطوير والإضافة"، لافتا الى، ان "عقود هذه الخطة ستطرح الى الاستثمار".

ونوه الأسدي الى انه "في شهر أيلول المقبل ستغلق العروض وتقديم العطاءات ومن ثم سنعلن المستثمر الفائز".

وكشف، ان "الطاقة الاستيعابية المخطط لها للمطار هي من 8.5 الى 9 ملايين مسافر في السنة وهي ثلاثة اضعاف الطاقة الحالية البالغة 3 ملايين مسافر سنوياً".

وأعرب الأسدي عن "ثقته في رفع الحظر الجوي المفروض على الخطوط الجوية العراقية" مشيرا الى "استمرار المباحثات بهذا الصدد".