2024-07-24 23:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علق أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي على خسارة منتخب بلاده الأولمبي أمام نظيره المغربي بهدف مقابل هدفين ضمن أولى مباريات المنتخبين بمسابقة كرة قدم في أولمبياد باريس 2024.

ونشر ميسي عبر خاصية "ستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام" كلمة واحدة: "insolito"، وهي مفردة إسبانية تعني باللغة العربية "غريب" أو "غير طبيعي"، مرفقا معها رمز تعبيري يوحي بالتعجب والاستغراب.

وكانت المباراة التي فاز فيها المنتخب المغربي شهدت أحداثا دراماتيكية مثيرة وشغب جماهيري على أرض الملعب أدى لتوقف المواجهة التي أقيمت بمدينة سانت إتيان الفرنسية.

وقبل أن يتأكد الحكم من صحة هدف الأرجنتين الثاني (2-2) في الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، اقتحم حوالي عشرين مشجعا مغربيا الملعب، كما ألقيت العبوات والكؤوس، مما اضطر الحكم الذي احتسب 15 دقيقة وقتا بدلا ضائعا، إلى مطالبة اللاعبين بالعودة الى غرف الملابس.

وأثير لغط حول نهاية المباراة من عدمه، وأشار موقع اللجنة الأولمبية الدولية إلى توقفها.

وبعد نحو ساعتين من التوقف، عاد لاعبو المنتخبين إلى الملعب ليقرر الحكم بعد عودته لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" إلغاء هدف الأرجنتين الثاني بداعي وجود تسلل ويأمر باستكمال الدقائق الثلاث المتبقية من المباراة دون حضور جماهيري، حيث نجح المغرب في الحفاظ على تقدمه ليحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين بنتيجة 2-1