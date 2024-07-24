أولمبياد باريس.. المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثانية مناصفة مع المغرب

2024-07-24 23:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدر المنتخبالأولمبي العراقي جدول ترتيب منتخبات المجموعة الثانية، مناصفة مع نظيره المغربي،مساء اليوم الأربعاء، بعد اختتام الجولة الأولى من منافسات مسابقة كرة القدم بدورةالألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وجمع منتخبالعراق ثلاث نقاط وبحصيلته هدفين وسجل بمرماه هدف، ويساويه المنتخب المغربيبالنقاط وكذلك له هدفين وعليه هدف، ليحتلا بذلك المركز الأول مناصفة.

ويأتي منتخب أوكرانياثالثاً بدون نقاط وعليه هدفان وله هدف، يساويه بالمركز المنتخب الأرجنتيني بدوننقاط وعليه هدفان أيضاً وله هدف.

وفاز المنتخب الأولمبيالعراقي مساء اليوم الأربعاء، على المنتخب الأوكراني 2-1 ضمن مباريات الجولةالأولى بالمجموعة الثانية في مستهل مشواره في منافسات دورة الألعاب الأولمبيةالصيفية (أولمبياد باريس 2024).