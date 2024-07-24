شيخ شاباز اختصاص ابـتزاز.. صياد النساء في أربيل بقبضة الاسايش

2024-07-24 23:56:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

في إعلان صادر عن مديرية أسايش أربيل يوم الأربعاء، أُعلن عن إلقاء القبض على شخص يُدعى "شيخ شاباز"، بعد تقديم بلاغات من المواطنين حول اعتداءات وابتزازات قام بها ضد عدد من النساء، وتوثيق تلك الأعمال الغير أخلاقية بمقاطع فيديو.





المدعو "شيخ شاباز" كان نشطًا مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى "السحر والشعوذة بضمان"، حيث استغل بعض السيدات وارتكب عليهن أعمالًا مشينة، ثم قام بتصويرهن وتهديدهن بهذه المقاطع لابتزازهن ماليًا.





تم تعقب المشعوذ "شيخ شاباز" من قبل قوات أسايش أربيل وتمكنت من كشف هويته الحقيقية، وهو (ف، ش، ا). بعد التحقيقات اللازمة والاعترافات التي أدلى بها، أصدر قاضي التحقيق أمرًا بإيقافه، حيث اعترف بجميع الجرائم المنسوبة إليه، بما في ذلك استغلاله للسحر والشعوذة في ارتكاب الاعتداءات الجنسية ضد النساء وتسجيله لها بالفيديو.





المشعوذ "شيخ شاباز" لديه سجل قضائي سابق، حيث سبق وأن اعتقل بتهمة قطع الطرقات



