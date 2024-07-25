2024-07-25 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعبارك رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، فوز المنتخب الاولمبي على نظيره الأوكراني في الاولمبياد.وقال رشيد في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "مباركٌ لأبطالنا هذا الفوز الباهر في بدء مشوارهم الأولمبي".وأضاف، "نثق بقدرتكم على تعزيز هذا الفوز بنتائج إيجابية أخرى تضمنُ التأهل وتؤكد طموحاتنا بالوصول الى مركز يستحقّه العراقيون".