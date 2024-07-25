2024-07-25 00:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادمصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 17 شخصاً بحادثي سيرمروعين جنوبي المحافظة.

وقال المصدرلوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام بين عجلتين حديثتيّ الطراز وقع على الطريقالرابط بين مدينة كركوك وناحية تازة جنوبي المحافظة، وأدى إلى مصرع طفلة وامرأة عجوز وإصابة ثمانية آخرين".

وأضاف أن"حادث تصادم آخر وقع بين عجلتين أيضاً على طريق كركوك-بغداد، وأسفر عن مصرعشخص وإصابة ستة آخرين بينهم حالة حرجة".

وأشار المصدرإلى أن "سيارات الإسعاف ودوريات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثثإلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى مستشفى قريبلتلقي العلاج"، مبيناً أن سبب الحادثين هو السرعة المفرطة.