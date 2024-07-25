العثور على مقبرة جماعية في نينوى (صور)

2024-07-25 00:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد قائممقام قضاء تلعفر، خليل محسن مساء اليوم الأربعاء، بالعثور على مقبرة جماعية ضحاياها مجهوليّ الهوية.

وقال لوكالة شفق نيوز، إن "المقبرة اكتشفت عندما كانت آلية جرافة تعمل على إعادة تأهيل مدرسة متروكة في الحي منذ العام 2014 حين اكتشفت هياكل عظمية مدفونة بشكل عشوائي".

وأوضح أن "من بين الضحايا أطفال لكنهم ما زالوا مجهولي الهوية وأبلغنا محافظ نينوى ومدير المقابر الجماعية ضمن مؤسسة الشهداء وتم تطويق الموقع أمنياً لحين وصول لجنة خاصة من المقابر الجماعية يوم السبت المقبل لفتح المقبرة بشكل رسمي".