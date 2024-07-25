بالصور.. العثور على مقبرة جماعية من ضحايا داعش في تلعفر

2024-07-25 00:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الأمني

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يوما بعد آخر يتضح للعالم أجمع وحشية وخسة عصابات داعش الإرهابية التي اوغلت في دماء الأبرياء والعزل ، ومن خلال تعاون المواطنين وردت معلومات عن وجود رفاة بشرية في حي السعد بقضاء تلعفر، إذ شرعت اليوم الأربعاء قوة مشتركة من الفوج الثاني في لواء المشاة 73 الفرقة 15 والحشد الشعبي لتفتيش المكان وفي مشهد مؤلم عثرت على هذه الرفاة مدفونة، وقد عثر عليها أحد المواطنين أثناء حفر وعمل أساس لإحدى المدارس قيد الإنشاء ضمن المنطقة أعلاه.

ومن خلال التدقيق الأولي تبين أن هذه الرفاة تعود إلى 14 شخصاً من ضحايا عصابات داعش الإجرامية قد دفنها في وقت سابق.

إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الرفاة بهدف تسليمها إلى الجهات المختصة لغرض التعرف على هويتها.

الرحمة والخلود لشهداء العراق الذين رسموا بتضحياتهم الكبيرة خارطة النصر على الإرهاب، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا.