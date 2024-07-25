2024-07-25 01:18:02 - المصدر: واع

باريس – واعأكد نائب رئيس اتحاد العراقي بكرة القدم يونس محمود، أن فوز المنتخب الأولمبي على أوكرانيا سيعطي دافعا للاعبين لتقديم مستويات جيدة لغرض عبور دور المجموعات.وقال محمود لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فوز المنتخب الأولمبي مهم جدا في بداية الانطلاقة بالبطولة، كونه سيعطي دافعا للاعبين لتقديم مستويات جيدة لغرض عبور دور المجموعات"، لافتا الى ان "الجماهير العراقية التي جاءت من مختلف دول العالم كان لها دورا كبيرا بهذا الفوز".وأضاف، "نشكر المسؤولين الذين كانوا حاضرين بالملعب لمساندة المنتخب، وكل من دعم المنتخب الاولمبي وعلى رأسهم رئيس الوزراء، كذلك نشكر الاعلام العراقي الذي كان له دور ايضا والجماهير العراقية"، متمنيا "استمرار المنتخب بهذا المستوى لان مجموعته صعبة وبدايته كانت جيدة ".واوضح، ان " منتخبنا في الشوط الاول من المباراة لم يكن بالمستوى المطلوب لكنه جارى المنتخب الاوكراني، لكن في الشوط الثاني كان هناك اختلاف في الاداء خاصة بعد دخول اللاعبين علي جاسم ونهاد وجميع اللاعبين كانوا على ثبات والكادر التدريبي كانت قراءته جيدة للمباراة".