نتنياهو يدعو إلى غزة "منزوعة السلاح" بعد انتهاء الحرب

2024-07-25 01:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، الأربعاء، إلى "غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين" بعد انتهاء الحرب. وقال نتنياهو في خطابه: "بعد انتصارنا، بمساعدة شركائنا الاقليميين، فان غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين يمكن أيضا ان تفضي الى مستقبل من الأمن والازدهار والسلام. تلك هي رؤيتي حيال غزة". ولفت إلى أن المحور الذي يقودها إيران يهدد الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم العربي، مضيفاً أن إسرائيل والولايات المتحدة "يجب أن تقفا معا". وأبدى نتنياهو ثقته بأن الجهود التي تبذل من أجل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس ستثمر، مضيفا: "أنا واثق بأن هذه الجهود يمكن أن تنجح، بعضها