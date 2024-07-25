اعتقال موظف بإعلام الداخلية وجاره ضبط بحوزتهما أكثر من مليوني دولار

2024-07-25 01:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الخميس، باعتقال شخصين احدهما موظف بوزارة الداخلية، ضبط بحوزتهما مبالغ مالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية تمت بالاشتراك مع مفارز هيئة النزاهة في منطقة البلديات شرقي بغداد، وتم ضبط مبلغ مليون دولار أمريكي داخل عجلة شخص داخل منزله إثر إخبارية خاصة".

وأضاف: "بحسب الإخبارية، تم تفتيش الدار المجاور، تعود لموظف يعمل في إعلام وزارة الداخلية، حيث ضبط مبلغ مليون وخمسين ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى عشرين مليون دينار عراقي".

وأشار إلى أنه تم اعتقال موظف إعلام الداخلية وجاره، وتحويلهما إلى التحقيق.