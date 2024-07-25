2024-07-25 02:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعربت وزارة الخارجية ، عن ترحيب العراق بشأنِ اتفاقِ الأطرافِ اليمنيةِ على إجراءاتِ خفضِ التصعيدِ، فيما أكدت دعمَها الكاملَ للجهودِ الراميةِ إلى تحقيقِ السلامِ والأمن في اليمن.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تُعرب عن ترحيبِ جمهوريةِ العراقِ بالبيانِ الصادرِ عن مكتبِ مبعوثِ الأمينِ العامِّ للأممِ المتحدةِ الخاصِّ باليمن، هانس غروندبرغ، بشأنِ اتفاقِ الأطرافِ اليمنيةِ على إجراءاتِ خفضِ التصعيدِ فيما يتعلّقُ بالقطاعِ المصرفيِّ والخطوطِ الجويةِ اليمنيةِ".وأكدت الوزارةُ، "دعمَها الكاملَ للجهودِ الراميةِ إلى تحقيقِ السلامِ والأمنِ، بما يلبي طموحاتِ وتطلعاتِ الشعبِ اليمنيِّ الشقيقِ."