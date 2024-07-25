مانشستر يونايتد يفكر في ضم ماركوس ألونسو

2024-07-25 03:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأفادت تقارير صحفية ، بأن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع ظهير برشلونة وتشيلسي السابق ماركوس ألونسو.ويتطلع فريق المدرب إريك تين هاج، إلى التعاقد مع ظهير أيسر جديد، رغم عودة لوك شاو من الإصابة، ووجود تيريل مالاسيا الذي أبعدته الإصابة عن كامل الموسم الماضي.واضطر يونايتد إلى استخدام عدة خيارات مختلفة في مركز الظهير الأيسر الموسم الماضي، مثل فيكتور لينديلوف وآرون وان بيساكا وديوجو دالوت وسفيان أمرابط.ووفقًا لصحيفة "ميرور"، يعتبر ألونسو أحد الأسماء المدرجة في القائمة المختصرة ليونايتد، جنبًا إلى جنب مع ديفيد هانكو لاعب فينورد وتيريك ميتشيل، الذي لم يتبق له سوى عام واحد على عقده مع كريستال بالاس.ويمثل ألونسو الخيار الأقل تكلفة ليونايتد، لأنه متاح حاليًا في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع برشلونة في يونيو/حزيران الماضي.