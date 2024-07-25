آرسنال يحسم صفقة كالافيوري

2024-07-25 07:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم نادي آرسنال، صفقة التعاقد مع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، مدافع بولونيا ومنتخب إيطاليا.وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "صفقة انتقال ريكاردو كالافيوري إلى آرسنال حسمت، حيث بدأ بولونيا وآرسنال في تبادل الوثائق الرسمية".وأضاف: "تم الاتفاق أيضًا بين بولونيا وبازل، لأن النادي السويسري لديه نسبة من الصفقة باعتباره ناديه السابق".وتابع رومانو: "سيوقع كالافيوري عقدًا لمدة 5 سنوات (دون أي شروط أخرى)، وسيحصل المدافع الإيطالي على راتب بقيمة 4 ملايين يورو في الموسم".واختتم خبير الميركاتو: "سيخضع كالافيوري للكشف الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية".