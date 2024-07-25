مصر ترفع أسعار الوقود نحو 15 بالمئة

2024-07-25 08:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الخميس، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، بما يصل نحو 15. ويأتي القرار قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار. وبحسب قرار وزارة البترول المصرية جاءت زيادة الأسعار كالتالي: بنزين 80: ارتفع من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه بزيادة 11.4 بالمئة. بنزين 92: ارتفع من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه بزيادة 10 بالمئة. بنزين 95: ارتفع من 13.5 جنيه إلى 15 جنيها بزيادة 11.1 بالمئة. السولار: ارتفع من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه بزيادة 15 بالمئة.