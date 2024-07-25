العمل تعلن إطلاق منصة "إبداع" للفنانين والرسامين من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

2024-07-25 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، عن اطلاق منصة "إبداع" للفنانين والرسامين والمبدعين من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة .

وبينت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة بالوزارة، ذكرى عبدالرحيم في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان "منصة إبداع هي منصة مخصصة لعرض، وترويج إبداعات، ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق".

وأشارت الى ان "المنصة تهدف إلى تسليط الضوء على إنجازاتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات من الفنون والحرف اليدوية، بالإضافة إلى الابتكارات التكنولوجية والأدبية حيث تسعى المنصة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من عرض ابداعاتهم ومشاركة قصص نجاحهم ونشرها في المجتمع مما يعزز من إدماجهم الاجتماعي، ويشجعهم على ابراز مواهبهم، وقدراتهم المميزة".

وأضافت عبدالرحيم ان" نجاح هذه المنصة وتحقيق أهدافها النبيلة يعتمد على توفر الدعم اللازم لضمان تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيا فيما ستقوم الوزارة بدعمهم بكل الوسائل المتاحة"، داعية المبدعين من ذوي الإعاقة الى "التقديم للمنصة عبر الرابط الالكتروني".

للدخول الى المنصة اضغط هنا



